كندريك لامار يصور كليب جديد في شوارع لوس أنجلوس..اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب الشهير كندريك لامار لديه جدول أعمال مزدحم ينفذه بتركيز تام ، حيث ظهر النجم الشهير وهو يصور كليب جديد في شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويسعي النجم الشهير للانتهاء من تصوير الكليب ليطلقه خلال الفترة المقبلة، وقد أشارت عدد من التقارير إلى أن كندريك لامار البالغ من العمر ( 33 عام ) ظهر بالعديد من الصور التي التقطت له من كواليس تصويره للأغنية وهو يجلس علي صندوق صغير بينما كان ممسكا الهاتف بيده ، و كان لمار مرتديا " تي شيرت " باللون الأبيض، وشورت قصير باللون الأصفر .



وقد أشار موقع " إن ام أي " إلى أن كوندريك لامار لم يتحدث بشأن الكليب الذي يصوره الآن و كأنه مفاجآة لمحبيه وعشاقه.

يذكر أن لامار الذى بدأ حياته المهنية فى 2004 قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " all the stars " و " loyalty " و " these walls " و " the recipe "، وغيرها.