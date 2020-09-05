شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يحتفل بيوم المسرح المصرى ويترحم على شهداء قصر ثقافة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، المهرجان القومى للمسرح وكل المسرحيين فى مصر بيوم المسرح المصرى الذى يتوافق مع ذكرى حادث قصر ثقافة بنى سويف الشهير يوم 5 سبتمبر عام 2005، والذى راح ضحيته أكثر من خمسين شخصا من خيرة فنانى المسرح بين مخرجين ونقاد وممثلين وطلاب بفنون مسرحية.

وتترحم إدارة المهرجان على شهداء ذلك اليوم تكريما وتخليدا لما قدمته أرواحهم فى هذا اليوم، وأكد الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري أن كل المسرحيين فى مصر لم ولن ينسوا هؤلاء الشهداء بل إننا نستمد منهم الطاقة الإيجابية فى المسرح المصرى ونخصص هذا اليوم لأرواحهم الطاهرة ونتمنى للمسرح المصرى مزيد من الازدهار والتطور الدائم.

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كان قد اجتمع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل من أجل مناقشة تفاصيل الدورة الـ13 من عمر المهرجان، والتى تحدد إقامتها فى شهر ديسمبر لعام 2020.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول ملف الاحتفال بمرور 150 عاما علي المسرح المصرى، واستقروا علي وضع لائحة جديدة للمهرجان بعد عدة اجتماعات مقبلة لكن تم التأكيد علي تدشين موقع رسمي خاص بالمهرجان وفعالياته ومسابقاته وأنشطته المختلفة ، وتحديد مقر إداري دائم للمهرجان.