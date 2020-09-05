شكرا لقرائتكم خبر عن أيهم الأقرب شبها لسوسن بدر.. نفرتيتى ولا كليوباترا ولا نفرتارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز النجمة سوسن بدر بجمال خلاب يبهر الجميع خاصة بعد ظهورها فى أكثر من جلسة تصوير بإطلالة فرعونية خطفت القلوب لتجسيدها جمال المرأة من مصر القديمة، وأنها نسخة طبق الأصل من ملامح ملكية من عصر الأسرات وتألقها بملامح سيدة مصرية فرعونية، ولقرب ملامح النجمة سوسن بدر من الملكات الفرعونية أطلق عليها "نفرتيتى السينما المصرية"، كما تخيل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لو أن سوسن بدر كانت أيام الفراعنة فمن ستكون من ملكات هل نفرتيتى أجمل ملكات الفراعنة أم كليوباترا أم نفرتارى؟، وتم تداول صور لها بجانب كذا ملكة والتغزل فى جمالها وملامحها التي تخطف القلوب.













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وعلى جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، سوسن بدر إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.