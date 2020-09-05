فيديو| داخل "يخت ومع صوت فيروز.. هالة صدقي تبعث رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "صدقي" في الفيديو من داخل "يخت"، خلال عطلتها الصيفية، قالت في الفيديو: "صباح فيروز، صباح البحر، صباح الروقان، صباح الروح النظيفة، نظفوا روحكوا، صباحكم زي الفل".
يُذكر أن أخر عمل للفنانة هالة صدقي، كان مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، ناردين فرج.
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