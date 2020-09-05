لبنى عبدالعزيز تتحدث لـ"الخليج 365" عن أسباب غيابها عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها استقبلت في الفترة الأخيرة، أكثر من سيناريو لمسلسلات، عُرض عليها المشاركة فيها، لكنها لم تجد من بينها ما يشجعها على العودة لجمهورها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت سعيدة بالأعمال التي عدت بها للجمهور قبل سنوات، لكن ما يُعرض عليّ الآن لا يليق بي، ولم يقنعني، ولا أريد القيام بدور يمكن لغيري القيام به".

وأكدت لبنى عبدالعزيز أن منذ دخولها عالم الفن، وهي تحاول عدم تكرار أدوارها، وألا تلعب شخصيات قدمتها أخريات، كما حرصت أن يحب الجمهور كل شخصية تجسدها، ويرتبطون بها لا بشخصيتها الحقيقية، لذلك تسعد عندما يناديها الجمهور بأسماء الشخصيات التي لعبتها، مثل "هاميس" في "عروس النيل"، "أمينة" ضمن أحداث "أنا حرة"، "جهاد" في "واإسلاماه"، و"سميحة" بفيلم "الوسادة الخالية".

وتابعت "دراستي كانت إن التمثيل مش نجومية ولا شهرة ولا أداء أنا بأدي وبعيش الشخصية. ودلوقتي مش شايفة حاجة تستدعي أعمل مجهود وانزل من البيت عشان أعمل أي حاجة ممكن حد يقولها غيري".

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تعود لبنى عبدالعزيز لحديثها عن العصر الذي وصفته بالذهبي، كونه ضم باقة من كبار نجوم الكتابة في مصر، بينهم "يوسف إدريس، نجيب محفوظ، إحسان عبدالقدوس، يوسف السباعي، طه حسين، وتوفيق الحكيم"، موضحة "كنا معتمدين على أعمالهم وعملت أربع أو خمس روايات لإحسان وليوسف السباعي ويوسف إدريس، دلوقتي مش بيلجأوا للتراث الأدبي بتاعنا العريق، بيعملوا حاجات تقليد للخارج ومش حلو وغلط ومش بيعرفوا يعربوه".

لبنى لا ترفض فكرة تقديم أعمال أجنبية، ولكنها تؤكد على أهمية تمصيرها وتعريبها بما يناسب مجتمعاتنا، مضيفة "عملت حاجة اسمها (رسالة من امرأة مجهولة) اتعملت كتير جدا في كل أنحاء العالم، حاجة كلاسيكية حبيت أعملها عندنا ومصرتها وطلعت ناجحة، لما نعمل حاجة لازم نتقنها أو منعملهاش، وقدمت (آه من حواء) تمصير حديث لترويض النمرة، حاجة تليق على شرقيتنا".

واختتمت لبني عبدالعزيز بالتأكيد على أن الأفلام التي قدمتها، كانت حريصة أن تكون مناسبة لكل أفراد الأسرة، ولا تحتوي على أي شيء يخدش الحياء "عملت أفلام العيلة كلها تقدر تقعد تتفرج عليها من غير ما حد يتكسف. لو فيه حاجة جديدة حتى لو خمس دقايق معنديش مانع اني أقدمها".

يُذكر أن أخر ظهور للفنانة لبنى عبدالعزيز كان في فيلم "جدو حبيبي" أمام الفنان الكبير محمود ياسين، وشاركهما: بشرى وأحمد فهمي، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وتم عرضه عام 2012.