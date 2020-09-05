بالصور| عمرو قطامش يتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان عمرو قطامش لحادث سير على الطريق الدائري، مساء أمس الجمعة.

ونشر عمرو صورًا لسيارته، التي تهشمت في الحادث، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنقذتني العناية الإلهية من حادث أليم على الطريق الدائري، وربنا أرسل جنوده لإنقاذي بعد منتصف الليل".

أضاف "قطامش": "الحمد لله لازال فيه بشر، ولا زال فيه ناس بتعرض نفسها للخطر عشان خاطر ناس متعرفهاش كده لوجه الله، وتذكروا يا أحبتي الموت قريب مننا جداً أقرب مما نتخيل، لذلك ارجو لو فيه حد زعلته مني او مقصر معاه يسامحني".

قدم عمرو قطامش برنامج "حلمنتيشي"عام 2011، كما شارك في مسرحية "لما روحي طلعت".