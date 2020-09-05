ماجي بو غصن: "بدنا العدالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن حزنها بسبب عدم معرفة الشخص الذي كان وراء التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "مرق شهر على انفجار المرفأ كأنه دهر، عرفنا عدد الضحايا.. والمصابين.. والمفقودين .. والمتضررين. بس لهلق ما عرفنا مين جاب نيترات الزفت".

وأضافت ماجي: "مين وكيف تفجّر. مين شارك.. مين ستّر.. مين المجرم، دايما بتلهونا، ما رح ننسى ما بدنا نصير نشبهكن يا مجرمين، بدنا العدالة".

وزار الرئيس الفرنسي بيروت لمساعدة الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

ووقع الشهر الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.

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