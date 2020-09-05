فيديو| منة فضالي عن عيد ميلادها: "اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها، أمس، 4 سبتمبر، رفقة والدتها فقط حسبما قالت.
ونشرت "فضالي" مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، علقت عليه: "اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت واهلي، وهدية جميلة وعزيزة على قلبي، وورد أبيض صافي".
وأضافت منة: "وكبرت سنة بس السنة دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي يمكن تغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائما للأبد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحة والأهل وبس، شكرا لكل اللي افتكرني وبعتلي وكتبلي وشكرا للناس اللي علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة".
شاركت الفنانة منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري"، بطولة الفنان هيثم شاكر، كما كان لها ظهور خاص في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.
اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي وهدية جميلة وعزيزة على قلبي وورد أبيض صافي وكبرت سنة بس السنة دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي يمكن اتغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائمًا للأبد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحة والأهل وبس ♥️ شكرًا لكل اللي افتكرني وبعتلي وكتبلي وشكرًا لناس علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة ♥️ ????????????????
Posted by Menna Fadali on Saturday, September 5, 2020
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