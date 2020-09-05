إيرادات الجمعة.. "Tenet" الأول و"Mulan" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 4 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 421 ألفًا و626 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 228 ألفًا و975 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 23 ألفًا و719 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 20 ألفا و8 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 16 ألفا و712 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 16 ألفًا و478 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 13 ألفًا و807 جنيهات.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 10 آلاف و526 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Fantasy island" بعد تحقيقه 4 آلاف و110 جنيهات، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Ava" محققًا 3 آلاف و965 جنيهًا.