مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم رغدة وعزت العلايلي وإيناس الدغيدي ب " 8 كتب"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تنعقد خلال الفترة من7 إلى 12 نوفمبر المقبل، إصدار 8 كتب عن المكرمين في المهرجان ترصد مسيرتهم الفنية والإنسانية ومن أبرزهم النجم المصري عزت العلايلي والفنانة السورية رغدة والفنان صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي.
وحسب بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان تضم لائحة الكتب، كتاب "المواطن" عن الفنان عزت العلايلي والذي يكتبه الكاتب والسيناريست سمير الجمل، وكتاب عن الفنان صلاح عبدالله، تأليف الناقد زين العابدين خيري، وكتاب آخر عن مدير التصوير والمخرج د.محسن أحمد يرصد سيرته الذاتية يكتبها بنفسه، وكتاب عن المخرجة إيناس الدغيدي تأليف الناقد السينمائي نادر عدلي، بالإضافة إلى كتاب عن الفنانة رغدة تأليف الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، وكتاب بعنوان "مئوية الملك فريد شوقي" تأليف الكاتب الصحفي سمير شحاتة، أما الكتاب الثامن فهو عن مئوية مدير التصوير السينمائي عبدالعزيز فهمي، تأليف مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية قد أصدر خلال السبع دورات السابقة 87 كتابا عن قضايا وشخصيات أثرت الحياة الفنية والسينمائية في الوطن العربي بأقلام كبار كتاب ونقاد السينما، وهو ما يعد مكتبة سينمائية مستقلة.
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