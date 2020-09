فيديو.. منه فضالي تحتفل بعيد ميلادها

View this post on Instagram

اكتفيت اني احتفل مع امي في البيت واهلي وهديه جميله وعزيزه علي قلبي و ورد ابيض صافي وكبرت سنه بس السنه دي مختلفه قفلت كل حاجه قديمه في حياتي يمكن اتغيرت في حاجات بس للاحسن مفيش حاجه دائما للابد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحه والاهل وبس ♥️ شكرا لكل اللي افتكرني ويعتلي وكتبلي وشكرا لناس علمتني خلال سنه اني اكون منه جديده ♥️ 🤍🤍🙏🏼