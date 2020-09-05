فيديو.. منه فضالي تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها وسط عائلتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت"منه" فيديو من حفل عيد ميلادها، وعلقت عليه قائله:"إكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي،

وهديه جميله وعزيزه علي قلبي و ورد أبيض صافي وكبرت سنه بس السنه دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي، يمكن إتغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائماً للأبد، لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحة والاهل وبس، شكراً لكل اللي إفتكرني وبعتلي وكتبلي، وشكراً لناس علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم"زنزانه7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، تامر أمين، عبير صبري، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، والذي من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم الأربعاء 9/16 .

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