فيديو.. منه فضالي تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها وسط عائلتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وهديه جميله وعزيزه علي قلبي و ورد أبيض صافي وكبرت سنه بس السنه دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي، يمكن إتغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائماً للأبد، لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحة والاهل وبس، شكراً لكل اللي إفتكرني وبعتلي وكتبلي، وشكراً لناس علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة".
نشرت"منه" فيديو من حفل عيد ميلادها، وعلقت عليه قائله:"إكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي،
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم"زنزانه7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، تامر أمين، عبير صبري، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، والذي من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم الأربعاء 9/16 .
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اكتفيت اني احتفل مع امي في البيت واهلي وهديه جميله وعزيزه علي قلبي و ورد ابيض صافي وكبرت سنه بس السنه دي مختلفه قفلت كل حاجه قديمه في حياتي يمكن اتغيرت في حاجات بس للاحسن مفيش حاجه دائما للابد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل الصحه والاهل وبس ♥️ شكرا لكل اللي افتكرني ويعتلي وكتبلي وشكرا لناس علمتني خلال سنه اني اكون منه جديده ♥️ 🤍🤍🙏🏼
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