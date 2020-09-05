بالصور.. أحمد مالك في فينيسيا السينمائي بسبب TheFurnace

شارك الفنان أحمد مالك متابعيه مجموعة صور جديدة له من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

وعلق عليهم قائلًا:" من فيلم TheFurnace،

في الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي".

يذكر أن "مالك" يشارك في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلم The Furnace، وتم عرض الفيلم مساء أمس في حضور أبطاله،

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بطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، تريفور جاميسون، بيكالي غانامبار، إريك طومسون و إخراج رودريك.

يذكر أنه قد بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ 77، وتستمر فعالياته حتى 12 من سبتمبر الجاري، بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، وتم افتتاحه مع أحد التدابير الاحترازية وارتداء الأقنعة الواقية .