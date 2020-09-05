الليلة.. درجى باند وجراما فن بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا لفرقتي "درجي" و"جراما فن"، وذلك اليوم، السبت، 5 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السادسة مساءً. درجي باند فريق مصرى بدأ فى 2016 يقدم أغاني مصرية معاصرة وبعض أغاني الفلكلور والتراث، شارك الباند فى حفلات ومهرجانات كثيرة. كثيرة. Advertisements جراما فن تأسس الفريق فى مايو 2018 على يد كل من عبدالناصر جمعة ومحمد صلاح، قدم الفريق مجموعة من الحفلات فى عدد من المراكز الثقافية والمسرح.

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