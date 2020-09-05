شاهد.. أحمد جمال يستعد لأغنية لصالح مستشفى سرطان الأطفال

أعلن المطرب أحمد جمال عن استعداده لأغنية جديدة لصالح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



نشر "جمال" صورة له وعلق عليها قائلاً: "فجر .. قريبا، إهداء لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ورسالة لكل طفل مصاب إن الأمل موجود دايماً في الشفاء بإذن

الله وهنتعرف على شخصية الرسوم المتحركة، فجر"، بطل الحدوتة وحكايته مع المرض".

يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال أغنية "من غير مجاملة"، كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى وميكس محمد شفيق، وحققت أكثر من 900 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".