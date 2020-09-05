شاهد.. محمود حجازي يوجه نصائح لجمهوره

وجه الفنان محمود حجازي رساله لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر "حجازي" صورة جديدة له وعلق عليها قائلا: "حاول دايما تعبر عن نفسك من غير ما تضايق حد ولا تجرحه.. حريةالتعبير حقك.. مجتمعنا قد يكون فيه إنتقاد وتنمر ولكن إحنا دورنا إننا نقف قدام ده".
وتابع: "أنت حر في جميع الأحوال سواء في حياتك أو على السوشيال ميديا،
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان "محمود حجازي" مسلسل "شديد الخطورة" الذي يعرض علي أحد المنصات الإلكترونية، بطولة"أحمد العوضي، ريم مصطفي، خالد كمال، رياض الخولي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام علي.
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