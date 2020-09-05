شاهد.. أحمد السبكي في كواليس توأم روحي

نشر المنتج أحمد السبكي صورة من كواليس فيلم توأم روحي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وعلق السبكي على الصورة قائلًا: "كواليس توأم روحى فى باريس"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم. "كواليس توأم روحى فى باريس"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم. يذكر أن فيلم "توأم روحي" يعرض حالياً في الصالات السينمائية، بطولة حسن Advertisements الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، كتابة أمانى التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن. الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، كتابة أمانى التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وجدير بالذكر أن تدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، وتواجههما الكثير من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

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