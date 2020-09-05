تراند اليوم : بالصور – منة فضالي تسكت الجميع و تكشف أنها عذراء

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها الـ37، إذ أنها من مواليد عام 1983.

وعبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، علقت عليها: “النهارده عيد ميلادي”.

و تداول الجمهور صورة قديمة لها علقت و قالت فيها ” أنها “امرأة عذراء”، لكونها من مواليد شهر سبتمبر الذين ينتمون لبرج العذراء.

لكن منة كتبت I am a virgin woman ، بدلا من أن تكتب Virgo، وهي ترجمة اسم البرج الصحيحة، الأمر الذي تسبب في وجود تعليقات ساخرة على ما كتبته، فقامت بتعديل المنشور للكلمة الصحيحة.