تراند اليوم : اليوم.. عرض أولى حلقات الجزء الثاني لـ”قوت القلوب” لماجدة زكي- شاهد

يبدأ اليوم عرض أولى حلقات الجزء الثاين من مسلسل “قوت القلوب” للفنانة ماجدة زكي، عبر شاشة قناة “الحياة”، وتُذاع الحلقة في التاسعة مساءً، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحًا بين الجمهور.

وعرضت قناة “الحياة” خلال الأيام القليلة الماضية الجزء الأول مرة أخرى، لتذكير الجمهور بأحداثه، قبل عرض الجزء الثاني، الذي يحمل العديد من المفاجآت بين قوت التي تجسدها الفنان ماجدة وأولادها.

وما يواجهونه من متاعب الحياة، وخاصًة بعد علم “قوت” سبب وفاة زوجها، ويقع عليها حيرة الانتقام لزوجها، أو السماح والغفران لكي تستطيع النجاة بأولادها من الضرر الذي يمكن أن يلاحقهم من رجل الأعمال “جابر طاحون”.

وضم مسلسل “قوت القلوب” العديد من الفنانين منهم ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، هايدي رفعت، أحمد عنان، فارس سعيد، كارولين عزمي، ديانا هشام، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، وهو من تأليف محمد الحناوي، والمسلسل تحت قيادة المخرج مجدي أبو عميرة.