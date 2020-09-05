تراند اليوم : أحلام تشارك جمهورها تفاصيل ألبومها الجديد.. إتفرج

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها تفاصيل ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث دشنت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” صباح اليوم هاشتاج “ألبوم أحلام” وهذا يهتم بكل ما يتعلق بالألبوم.

وكتبت الفنانة في التغريدة: “واخيرًا وليس آخرًا إذا في أي استفسار عندكم اليوم ولمحبتي وتقديري الكبير لكم جمهوري، ومحبيني انتظر اسئلتكم وراح اطلق هشتاج اسمه ألبوم أحلام، والأسئلة فقط اليوم بخصوص الألبوم وشكرًا للجميع”.

وتهافتت الأسئلة على الفنانة الإماراتية، من محبيها المتشوقين لمعرفة تفاصيل الألبوم، حيث كتب أحد المتابعين متسائلًا: “هل صحيح هناك كليب من إخراج إنجي جمال تم تصويره في مصر؟”، لتجيب الفنانة قائلًة: “نعم.. وهي أغنيه لعبدالرحمن العثمان”.

كتبت أحلام في تغريدة أخرى، أنها تعاونت مع الملحن محمود خيامي، حيث كتبت في تغريدة: “راح يكون عملين رائعين مع صديقي الرائع محمود خيامي وردة ومن كلمات سمو الأمير الشاعر الكبير الأمير سعود بن عبد الله،

هذا الإنسان اللي اتفائل بالعمل معاه ونجحت معاه في أعمال للتاريخ بـ “اب الليل” و”شفيك غايب” و”طولت” والقادم أجمل بإذن الله”.

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وكتبت في تغريجة أخرى، أنه صحيح يوجد عمل للشاعر الكبير خالد الفيصل، وهذا تشريف كبير في مسيرتي مع الموسيقار العظيم طلال وتوزيع خالد عز”.

وكتبت في تغريدة غيرها عن الألبوم: “ومع أني حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت أتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبة 70 بالميه، ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر،

وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، أما بالنسبة لعمل سنجل فهو مش في حساباتي أبدًا لأني مركزة في ألبومي أكثر وممكن لو عندي عمل جاهز أفاجئكم فيه كسنجل”.