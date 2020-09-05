تراند اليوم : شقيقة سيرين عبدالنور تحتفل بها وبابنتها “إلسا”.. إتفرج

حرصت سابين عبد النور شقيقة الفنانة سيرين عبد النور على كتابة رسالة حب ودعم إلى ابنتها وشقيقتها، إثر ظهورهما سوياً في مسلسل “دانتيل”.

نشرت سابين عبد النور شقيقة سيرين عبد النور صوراً للأخيرة تجمعها مع ابنتها إلسا وعلقت عليها قائلة: “اختي وابنتي حبيبات #دانتيل .

في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط … انا كثير فخورة فيكي”.

تفاعل الجمهور مع منشورها بشكل واسع مشيرين إلى أن إلسا تشبه خالتها كثيراً وكأنها ابنتها، ليلقبها البعض بقوله: “سيرين الصغيرة”.

ومع مشاركة ابنة شقيقة سيرين عبد النور معها في ذات مسلسل “دانتيل”، تحدثت الأخيرة عن تفاصيل وجودها في العمل من خلال برنامج Trending.

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قالت سيرين عبد النور أن إلسا ابنة شقيقتها تؤدي دور ميرنا، نفس الشخصية التي تقدمها في العمل ولكن في المرحلة الصغيرة، أي من سن 15 عاماً إلى مرحلة عمرية معينة سيتم فيها الاستعانة بالمكياج حتى تبدو أكبر سناً، خاصة وأنها في الواقع تبلغ 16 عاماً.

وتغزلت سيرين عبد النور في جمال ابنة شقيقتها بقولها بأنها تفاجأت من تطور أدائها، بعد أن شاركتها لأول مرة عام 2012 في مسلسل “الست” حيث لعبت دور ابنتها وقتها،

وعن المقارنة بينهما قالت الفنانة اللبنانية أن ابنة شقيقتها أكثر جمالاً منها، وعندما تنشر صورهما سوياً يعلق الكثيرين بأنها تشبهها كثيراً، وهذا ما لفت انتباه المخرج المثني صبح لهذا استعان بها في العمل.

يذكر أن مسلسل “دانتيل” يعرض على منصة شاهد، وهو عمل رومانسي من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ونخبة من النجوم.