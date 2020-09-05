تراند اليوم : نتفليكس تسحب البساط من هوليوود و تبقي ” نمبر وان ” في العالم

تشهد منصة نتفليكس خلال الفترة الحالية نجاح كبير علي مستوي العالم بسبب تنوع الاعمال التي تقدمها من برامج و مسلسلات و افلام و كل ما تشتهي الانفس لتبداء في سحب البساط من هوليوود و المنصات الاخري ، و حققت نتفلكس نجاح كبير خلال فترة الكورونا بسبب عزوف الناس عن الذهاب لدور السينما و الاكتفاء بالمشاهدة المنزلية .

و رغم مرور 26 عاماً على مقتله، تنتج منصة البث التدفقي «نتفليكس» مسلسلاً قصيراً من ثماني حلقات يتناول سائق «فورمولا واحد» البرازيلي أيرتون سينا الذي قضى بحادث تعرض له خلال أحد السباقات عام 1994، على أن يصبح هذا المسلسل متوفّراً على المنصة سنة 2022. ويمثّل سينا الذي فاز ببطولة العالم ثلاث مرات، حتّى اليوم، رمزاً لكثير من عشاق الرياضة الميكانيكية، إذ طبع «الفورمولا واحد» بشخصيته المميزة والجذابة.

ولا يزال سينا، إلى اليوم، الخامس في ترتيب السائقين الأكثر فوزاً بسباقات جائزة كبرى في تاريخ «الفورمولا واحد»، إذ رفع الكأس في 41 منها. واشتهر السائق المولود في ساو باولو بأسلوبه الهجومي في السباقات، وقدرته على الإفادة إلى أقصى حدّ من قدرات سيارته.