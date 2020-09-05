تراند اليوم : أول حفل جماهيري لـ”عمرو دياب” في السعودية- إتفرج

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء أول حفل جماهيري له بعد هدوء أوضاع فيروس كورونا.

والحفل الذي سيحييه الفنان عمرو دياب بالسعودية من خلال شركة “البحر الأحمر للسفن السياحية”.

وأعلنت “شركة البحر الأحمر للسفن السياحية” بالسعودية، أن الفنان عمرو دياب، سيحيي حفلًا فنيًا على متن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر وذلك في 13 سبتمبر الجاري.

وأوضحت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية:”إن عمرو دياب سيقدم حفلة غنائية على متن السفينة التي ستنطلق يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، وتتوقف في أكثر من محطة”.

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وتابعت بشأن الحضور وتكلفة سعر التذكر حضور الحفل قائلًة: “إن الحفل سيبلغ قيمة حضوره خلال مدة الرحلة التي تستمر لأربعة أيام”، مضيفة أن حضور الحفل من ضمن تكلفة الحجز في الرحلة، والتي تبدأ من 10465 ريالاً (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.