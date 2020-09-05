تراند اليوم : إسعاد يونس تشوق الجمهور للموسم الجديد لـ”صاحبة السعادة”- إتفرج

بدأت الفنانة إسعاد يونس تصوير الموسم الجديد من برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، وشوقت جمهورها للحلقة الأولى.

نشرت إسعاد يونس صورة لها بصحبة ضيفها وهو يرتدي قناع بصورة الممثل جوني ديب، وعلقت كاتبة: “أولى حلقات الموسم الجديد تفتكروا مين الضيف؟”.

وكانت قناة dmc العارضة للبرنامج نشرت عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائي للبرنامج كاشفة أنه سيعرض قريبا، ولم يظهر أيضا وجه الضيف فيه!

من ناحية أخرى، كانت إسعاد يونس قد واجهت انتقادات حادة خلال الفترة الماضية بسبب أحد المنشورات على facebook، والذي اعتبره البعض عنصرية منها فاضطرت إلى حذفه بعد ساعات قليلة من النشر.