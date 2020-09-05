تراند اليوم : اوعي وشك أول تكريم لحسن شاكوش و عمر كمال من أوسكار ليبيا

كرم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، كأفضل مطربين 2020 بأغنية “بنت الجيران”

وعلق حسن شاكوش عبر حسابه بـ”فيس بوك” على التكريم قائلا: “الحمدلله لكل مجتهد نصيب، شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي، ألف شكر وحمد ليك يارب، جائزة أوسكار ليبيا في تونس، شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا، وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل”

ويترأس مهرجان “أوسكار العرب” الليبي، في دورته الثالثة، مهند الغزاوي، حيث انطلقت فكرة هذا المهرجان من طرابلس لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بهدف الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس

وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، قد طرحا مؤخرًا، مهرجان “هنعمل لخبطيطة”، والذي تصدر التريند وحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب