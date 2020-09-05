تراند اليوم : رامي مالك يشارك نجوم السينما العالميين بأفلام هوليود .. إتفرج

نجح الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، في أن يلفت الأنظار إليه، ومن حين لآخر يظهر في عمل جديد يلقى نجاحا واسعا، وتصدر في الساعات الاخيرة اسم رامي مالك عناوين الصحف بعد ظهوره في إعلان مع الفنان العالمي دانيال كريج في فيلم جيمس بوند.

واتسم الإعلان الجديد لأحدث أفلام العميل السري البريطاني “جيمس بوند” “No Time to Die”، الذي طرح أمس الخميس، بالمزيد من مطاردات السيارات السريعة ومشاهد الحركة الحابسة للأنفاس.

أعمال شارك بها رامي مالك مع نجوم عالميين

ويظهر في أحد مشاهد الإعلان، الممثل الأمريكي من أصول مصرية الحائزة على جائزة “أوسكار”، رامي مالك، وهو يواجه عدوه “بوند”.

وظهر رامي مالك، في بعض الأعمال من قبل والتي شارك بها أمام نجوم عالميين.

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تعاون رامي مالك مع الممثل الأمريكي بن ستيلر، في سلسلة أفلام المغامرات “Night at the Museum”، والذي فاز بجائزة “إيمي” وهي الوحيدة، ونالها عن كتابته لبرنامجه الكوميدي “The Ben Stiller Show” عام 1992.

كما تعاون رامي مالك أيضًا مع الممثل الأمريكي ليام نيسون، في أحداث فيلم المغامرات والتشويق “Battleship” عام 2012.

كما ظهر رامي مالك مع النجم الأمريكي خواكين فينيكس، في فيلم الدراما “The Master” عام 2012.

وتعاون رامي مالك مع النجم الأمريكي روبرت داوني جونير في فيلم سينمائي بعنوان “The Voyage of Doctor Dolittle”.