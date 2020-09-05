أحلام عن ألبومها الجديد: من الطراز الرفيع جداً

تحرص الفنانة الإماراتية أحلام على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ ساعات كشفت عن ملامح ألبومها الجديد.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أصدقائي وإخواني وأخواتي جمهوري الأقرب إلى قلبي.. أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدي وألبومي".

وأضافت: "أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو.. والاستوديو يعني ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر.. الآن الوقت صار أفضل".

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وتابعت أحلام حديثها حول ألبومها الجديد قائلة: "حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت أتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتي والميكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم".





وأوضحت : "أتمنى من الجميع ألا يخمن الأغاني والشعراء والملحنين من نفسه، عندما يكون الألبوم جاهزاً واخترت كل أغانيه النهائية أنا فقط الوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الألبوم".

واختتمت بقولها: "لذا أرجو عدم تداول أي شيء بخصوص الألبوم منعاً للأحراج مع الشعراء والملحنين، وبالنهاية مقدرة محبتكم وحرصكم بس الشيء الوحيد اللى أقدر أقوله لكم، ومتأكدة منه إن ألبومى ألبوم من الطراز الرفيع والرفيع جداً لأنه يحمل أسماء شعراء وملحنين كبار ومخضرمين وأغاني تليق بهم وبجمهوري.. شكراً لكم".