شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حبيب كاتى هولمز الجديد بعد أكثر من عام على انفصالها عن جيمى فوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتى هولمز تعيش قصة حب قوية خلال هذه الأيام، وهو ما ظهر بوضوح بعدد من الصور التى ظهرت فيها هولمز البالغة من العمر41 عاما وهى أكثر سعادة من أي وقت مضى، فكانت هولمز لديها موعد مع رجل غامض هذا الأسبوع في مدينة نيويورك لكن في ذلك الوقت لم يكشف عن شخصية هذا الرجل التي تبدء هولمز حياتها معه بعد أكثر من عام علي انفصالها عن النجم الشهير جيمي فوكس.

واستطاع مصورو " البابارتزى" التقاط عدد من الصور التي أظهرت ملامح شريك كاتي هولمز الجديد لتظهر هويته وذلك خلال لقائهم الأخير .

وكشف موقع " TMZ " أن الرجل هو إميليو فيتولو ، طاهي مشهور في مدينة نيويورك ، "شيف " في مطعم Emilio's Ballato الموجود في سوهو ، وهو مطعم إيطالي قديم معروف باسم جلسة المشاهير كون يجتمع به أهم و أشهر نجوم العالم.

وظهرت كاتي هولمز وصديقها الجديد وهما يتبادلا أطراف الحديث الضاحك ، خلال تناولهما النبيذ ، و كأن النجمة الشهيرة قررت ان تستعيد الأضواء تجاهها من جديد بقصة حبها التي ستكون محط تركيز وسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة .

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