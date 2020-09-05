شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عرض حلقات الجزء الثانى من "قوت القلوب" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، فى الـ9 مساء على قناة الحياة، ليعرض يوميا من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

وكان المخرج الكبير مجدى أبو عميرة انتهى من تصوير آخر مشاهد أحداث مسلسله الجديد "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وذلك داخل أحد الأبنية بمدينة الإنتاج الإعلامى، بدأ التصوير في الثانية من ظهر أمس الخميس، وانتهى فى السادسة صباح اليوم الجمعة، في تواجد مؤلف العمل السيناريست محمد الحناوى، لمتابعة حوار المشاهد التي تم تصويرها.

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وحضر ”الخليج 365” آخر أيام تصوير المسلسل، وكانت المشاهد عبارة عن مكاتب نيابة وشرطة، وجمعت الفنانين ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وعمرو صحصاح ومارتينا عادل وأحمد عنان وأحمد أبو رية وديانا هشام وهايدى رفعت، وعدد أخر كبير من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.