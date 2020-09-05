شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الألمانى بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الفنان الألمانى بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يحارب السرطان ودخل إثر ذلك المستشفى فى 18 أغسطس، لكن تدهورت حالته الصحية فى الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.

ونعت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي عبر تويتر، الفنان بيرول أنيل، حيث كتبت "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة بيرول أنيل، الممثل الرئيسي في فيلم "Gegen die Wand | Head-On" الفائز بجائزة Fatih Akin لعام 2004. فليرقد بسلام!".

واشتهر بيرول أنيل بدوره في فيلم فيلم "Gegen die Wand | Head-On" كما شارك أيضا في أفلام أخرى مثل Transylvania و Seven Heroes و Soul Kitchen ، وله العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات المسرحية.

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ولد بيرول أونيل في 18 أغسطس 1961 في مرسين بتركيا وانتقل إلى برينكوم بالقرب من بريمن في ألمانيا عام 1968. ودرس التمثيل في معهد هانوفر الموسيقي. حيث بدأ كممثل مسرحي في "Berliner Tacheles " ولعب دور البطولة وأخرج أيضًا مسرحية "Caligula".

وظهر لأول مرة في فيلم "The Passenger" عام 1988. ولعب دور المخبر الخاص في فيلم "Dealer" ثم عمل بيرول في فيلم"Head-On" .