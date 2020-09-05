شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "صباح الخير يا لبنان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديد "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، اليوم السبت، والأغنية من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".

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كليب صباح الخير يا لبنان

وفي وقت سابق انتهى فضل شاكر من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى باللهجة المصرية تنتمى إلى اللون الدرامى تعبر عن حال الكثيرين ممن تعرضوا لجرح فى حياتهم، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، والثانية يتعاون فيها فضل مع الملحن أحمد محيى، تحمل طابع درامي عاطفي، والثالثة باللهجة اللبنانية وهي من توزيع الموسيقى أحمد الأسدى، وجيتارات باسم سعيد.



لقطة من كليب صباح الخير يا لبنان

من ناحية أخرى أطلق فضل مؤخرا أغنيته الجديدة التي حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.