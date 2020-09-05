شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ يعمل أكتر من كده.. أحمد حلمى يدهش جمهوره بحركة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على "تيك توك"، مقطع فيديو جديد ظهر فيه يعزف بفمه باستخدم هاتف ذكى على ما يبدو أو جهاز لتشغيل الأغانى وملفات الموسيقى أثناء قضاء وقت فراغه، معلقا على الفيديو قائلا "الفراغ يعمل أكتر من كدة".

@ahmedhelmy الفراغ يعمل اكتر من كده♬ original sound - ahmedhelmy

وبين الحين والآخر يظهر الفنان أحمد حلمي في مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك، ففي وقت سابق، حرص على التفاعل مع متابعيه من خلال ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص وعلق عليه بكتابة: "لما متلاقيش حاجة تحطها على تيك توك".



أحدث ظهور للفنان أحمد حلمي

كما شارك النجم أحمد حلمى مجموعة من الفتيات فيديو جديد عبر حسابه على "تيك توك"، على أغانى مهرجان "أنت هلس"، والذى انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى".

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أحمد حلمى ظهر مع مجموعة من الفتيات، حيث وقفت مجموعة معه، لكن في الصف الآخر، يقف 3 فتيات، فتقوم إحداهن بتمثيل حركة وكأنها تضربه، فيقع أحمد حلمى والفتيات الواقفين معه فى نفس الصف.

حلمى بدأ مؤخرا نشر فيديوهات عبر حسابه على "تيك توك"، الأمر الذى لاقى انتشارًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، كذلك ينشر بعض المقاطع من أفلامه.



أحمد حلمي



الفنان أحمد حلمي

من ناحية أخرى، أعلن النجم أحمد حلمى، عن تدشينه قناة جديدة باسمه على موقع يوتيوب، والتى كشف عنها بفيديو نشره عبر القناة الجديدة، إضافة إلى حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك"، وقال حلمى، فى مقطع الفيديو الذى صوره على الشاطئ، "عملت قناة يوتيوب جديدة.. يعنى إن شاء الله تعجبكو ودا هيكون أول فيديو أسجله على قناة اليوتيوب الجديدة.. هتلاقوا اللينك بتاع القناة تحت فى حته موجود تحت فى حته كده يعنى".