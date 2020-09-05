هيفاء و هبي تتغزل في معتصم النهار: "قمرين دول ولا عنيك"

رنا صلاح الدين - تغزلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الممثل السوري معتصم النهار، الذي يشاركها في بطولة مسلسلها الجديد "أسود فاتح"،الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي ولكن تأجل بسبب فيروس كورونا "كوفيد19".

ونشرت هيفاء، فيديو جمعها بمعتصم النهار، وعلقت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادي ومحترم ويليق فيه النجاح وسيم جدا، كتير ناس حاجة تشوفنا سوا بعمل بس الله يستر من اللي هيشوفوه بالمسلسل".

هيفاء وهبي

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وكانت قد أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الأسابيع الماضية بعد انتشار عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قنطوش في تصريحات صحفية أن هذا العقد مزور وليس حقيقيًا، مؤكدًا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد محمد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير وذلك في حال تقديمه لأي جهة.

وأضاف قنطوش أن عقد الزواج العرفي الذي يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه سيضع وزيري في السجن سنوات أطول.