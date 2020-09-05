صور| شاكيرا تبرز مهاراتها الخيالية في ركوب الأمواج بجرز المالديف

رنا صلاح الدين - تعتبر النجمة الكولومبية شاكيرا من النجمات اللاتي يعشقن رياضة ركوب الأمواج، والتي برزت بشدة في عطلتها الصيفية الأخيرة.

وشاركت شاكيرا جمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، بفيديو جديد خلال التزلج على الأمواج الاصطناعية بأحد المراكز الشهيرة بالمالديف.

وتظهر المغنية الكولومبية، التي تبلغ من العمر 43 عاما، وهى أمّ لطفلين، من خلال الفيديو قدرتها الرائعة على ممارسة تلك الرياضة التي تعشقها.

شاكير سبق وأن مارست ركوب الأمواج من قبل في عدة مناسبات، رفقة أبنائها وصديقها جيرارد بيكيه.

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وتقضى النجمة العالمية شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسبانى.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".

شاكيرا