صور| كيت بلانشيت تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان فينيسيا

رنا صلاح الدين - أبهرت النجمة العالمية كيت بلانشيت العالم فور وصولها للسجادة الحمراء، من أجل حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى لعام 2020 فى إيطاليا.

وبمجرد وصول بلانشيت البالغة من العمر 51 عاما لحفل الافتتاح، تركزت عليها عدسات المصورين فنالت نصيب الأسد من التصوير من بين الحاضرين.

كيت بلانشيت

واختارت كيت بلانشيت أن ترتدى بحفل الافتتاح يوم الخميس الماضي، فستانا ذي تصميم مذهل باللون الأسود مغطى بأكمله بالترتر ومزين من الجانبين باللون الأبيض.

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الفستان وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Esteban Cortazar " ، بينما لم تقوم بلانشيت باتباع موضة ارتداء "القناع الواقي" بنفس تصميم الفستان حفاظا علي الاطلالة الانيقة.

كيت بلانشيت

وفضلت كيت بلانشيت الحفاظ علي صحتها بنسبة أكبر وظهرت مرتديه القناع الطبي المتعارف عليه، ولكي تكمل إطلالتها الأنيقة اختارت بلانشيت ان ترتدى حذاء ذى كعب عالى تصميمه كلاسيكي.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائى هو واحد من أهم و أشهر مهرجانات السينما فى العالم، وقد انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 77 وتنتهى فى 12 سبتمبر الجاري.