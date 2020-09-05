أمير طعيمة ينشر صورته مع أنغام.. هل سيجمعهما عمل قريب؟

رنا صلاح الدين - شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة، جمهوره بصورة جمعته بالنجمة أنغام، مما أثار فضول متابعيه بهل سيجمعهما عمل غنائي قريبًا أم لا؟

ونشر طعيمة الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"مع نغومة".

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالي:"لا إبداعات كمان وكمان بقى، ناوية على جواز ولا ايه؟، يابختك، العمالقة، عمل جديد؟"، وغيرها من التعليقات.

وطرحت الفنانة أنغام، الأيام القليلة الماضية كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى تميم.

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وكان قد نفى أمير طعيمة، ما تردد حول كتابته فيلم تحت عنوان "سندريلا" للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكتب أمير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"توضيح مهم.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللى بيتم تداولها واللى وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيح".

امير طعيمة