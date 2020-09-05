"اختراع" تامر حسني ومحمود العسيلي يكسر حاجز الـ13 مليون مشاهدة

رنا صلاح الدين - مازال كليب "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي، يحقق مشاهدات مرتفعة، حيث تخطى الفيديو عبر قناة شركة روتانا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" حاجزالـ13 مليون مشاهدة.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى.

وأحيا النجم تامر حسنى حفل زفاف منظم الحفلات الشهير ياسر الحريري وخبيرة التجميل إيمان العبد، الذى أقيم بأحد شواطئ الساحل الشمالى، بمشاركة عدد من نجوم الفن والمشاهير، وحرص على تقديم الأغنية الجديدة رفقة العسيلي وسط تفاعل الكثير من الحاضرين.

وكان تامر حسنى، طرح مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر.

وانتهى تامر حسنى أيضا من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل.