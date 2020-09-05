الموت يفجع النجمة اللبنانية جيهان قمري

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة اللبنانية جيهان قمرى وفاة والدها عبد الله جميل قمرى، من خلال حسابها بموقع "فيسبوك".

ونشرت جيهان قمري نعيا مؤثرا لوالدها: "يا حبيبى يا غالى تركتنى ورحت، يا حنون يا طيب يا كريم، كسرتلى ضهرى يا عمرى".

وأضافت: "مابقى عندى حدا يحضنى وابكى بحضنه ويضمنى عاصدره بحنيه.. مثواك الجنة".

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة جيهان قمرى بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وتجسد من خلاله دور العمة "فوزية".

Advertisements

وفاة والد جيهان قمري

وتقول جيهان قمرى عن دورها في المسلسل: "العمة فوزية تحاول طوال أحداث الجزء الجديد لم شمل العائلة من جديد بعد تفرقهم واختلافهم".

وتشارك جيهان قمري كل أفراد العائلة فى رغبتهم لعودة البيت الكبير الذى يجمعهم بحب وولاء وارتباط اسرى حقيقي، رغم كثرة المشاكل والصراعات ولكن تبقى رغبة الجميع واضحة فى إنجاح لم الشمل.