بعد "زي ما انتي".. عمرو دياب يطرح كليب "ده لو اتساب"

رنا صلاح الدين - طرح المطرب عمرو دياب، كليب أغنية "ده لو اتساب"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي واحدة ضمن ألبومه الأخير "سهران". على جانب آخر فاجأ الهضبة جمهوره الأيام الماضية بطرح كليب أغنية "زي ما انتي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي. وصور الهضبة الأغنية مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالي بتقينات سينمائية. كما طرح عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والتي شاركته فيه زوجته الفنانة المصرية دينا الشربيني كموديل، وتخطى الفيديو حاجز الـ9 مليون مشاهدة. أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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