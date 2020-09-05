فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "صباح الخير يا لبنان"

رنا صلاح الدين - أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "صباح الخير يا لبنان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
الأغنية تعاون من خلالها مع الشاعر سهام شعشاع، وهي من ألحان أيمن قميحة، وتوزيع عمر صباغ،وإشراف عام إياد النقيب.
وطرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية بعنوان "وحشتوني"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
وشهدت الأغنية توزيع جديد، كما ظهر في الفيديو الخاص بالأغنية وجود أعلام جميع الدول العربية بالإضافة إلى وجود فضل شاكر على أحد المسارح العربية.
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