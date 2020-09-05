اليوم.. انطلاق مسلسل "الوجه الآخر" لـ ماجد المصري على cbc

رنا صلاح الدين - ينطلق اليوم السبت عرض أولى حلقات مسلسل "الوجه الآخر"، للفنان ماجد المصري، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
"الوجه الآخر" هو ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين.
المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
وشارك الفنان ماجد المصري في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسلين كضيف شرف وهم مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة الفنانة ريهام حجاج.
وحرص الفنان ماجد المصري، على توجيه رسالة تهنئة لزوجته رانيا أبو النصر بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن مدى حبه الشديد لها.
ونشر ماجد صورة رفقة زوجته، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"كل سنة وأنتي طيبة يا قلب قلبي، ربنا ما يحرمني منك".
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