صور| محمود حميدة يكشف سر حبه لمدينة سيوة

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رنا صلاح الدين - كشف النجم محمود حميدة، لجمهوره عن السر وراء حبه لمدينة سيوة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب حميدة:"فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريباً Live".
وأضاف:"سؤال ايه سر حبى لسيوة وأهل سيوة؟عايز أقول إن عندي علاقات كتير جداً في ربوع مصر كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لكن أنا أرتبط بسيوه إرتباط خاص، أولاً زي ما إنتو عارفين إنها منطقه نائيه ومنعزله وخدماتها ضعيفه، مفيش إهتمام بيها من السلطات علي الرغم من إنها تتبع محافظة مرسي مطروح، وانا مهتم بالمكان وبأهل المكان واعرف ناس كتير فيها".
وتابع قائلًا:"وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم، لإضافه إني شخص بميل الي الصحراء، مش عارف إيه السبب!.. بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".
وكانت آخر أعمال أحمد حاتم ومحمود حميدة فيلم "الغسالة"، الذي حقق إيردات مرتفعة فور طرحه بدور العرض السينمائية.
الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
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