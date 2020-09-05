صور| جورجينا رودريجيز تتألق بجمالها في مهرجان فينسيا

رنا صلاح الدين - تتألق عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 77.

جورجينا

وكانت جورجينا قد توجهت إلى إيطاليا صباح الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، من أجل حضور المهرجان السينمائي الدولي بمدينة البندقية الساحرة.

وظهرت جورجينا رودريجيز في صور جديدة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ارتدت هذه المرة فستانا أنيقا أسود اللون.

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جورجينا

ونشرت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورا لها بملابس بيضاء مثيرة، فور وصولها إلى مقر مهرجان فينسيا السينمائي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد أعلن ارتباطه بجورجينا رودريجيز عام 2017، قبل أن يستقبلا مولودتهما الأولى ألانا مارتينا فى أكتوبر 2018.

جورجينا