محمد رمضان يعلن عن موعد طرح كليبه الجديد "يا حبيبي" مع ميتر جيمس

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رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، التي يتعاون من خلالها مع المطرب العالمي ميتر جيمس.
ونشر رمضان صورة من كواليس الكليب كنوع من التشويق، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"إن شاء الله غدًا على قناتي".
وطرح رمضان مؤخرا أغنية "تيك توك"، رفقة نجم الراب العالمي سوبر ساكو، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا في الوطن العربي والعالم.
وكان من المقرر أن يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الإمبراطور"، يجسد من خلاله قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، من تأليف الكاتب بشير الديك وإنتاج شركة سينرجي، وتوقف العمل بسبب خلاف مع ورثة الفنان أحمد زكي، لينافس بمسلسل "موسى"، من إخراج محمد سلامة.
محمد رمضان
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