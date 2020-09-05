بالأرقام.. خسائر مالية ضخمة لإصابة روبرت باتينسون بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ضربة كبرى وجهتها إصابة روبرت باتينسون بفيروس كورونا إلى صناع فيلم باتمان الجديد، وتحديدا لشركة وارنر بروس.

وقررت الشركة توقف التصوير مؤخراً خوفاً من انتشار الفيروس، بعد إصابة بطل العمل الأول، إلا أن الشركة يبدو أنها عدلت من رأيها بعد ساعات من تسريح العمال إلى بيوتهم لمدة أسبوعين.

وطالبت وارنر بروس كل من لم يختلط مع باتينسون خلال الفترة الماضية بالعودة إلى موقع التصوير، حتى يتمكن المخرج من تعويض الخسائر الناجمة عن توقف التصوير لمدة أسبوعين.

وسيقوم المخرج بتصوير مشاهد أخري بدون بطله الأول، حيث أن توقف التصوير سيكلف الشركة خسائر تقدر بـ 5 ملايين جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر، أن نتائج تحليل اختبار كورونا لروبرت باتينسون، أظهرت إيجابيته للفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة.