ديزني تثير الجدل بسبب الرسوم الإضافية لمشاهدة فيلم "مولان"

رنا صلاح الدين - وطرح الفيلم تساؤلا، هل يستحق الفيلم إنفاق 30 دولارًا إضافيًا، بالإضافة إلى تكاليف اشتراك ديزني بلاس، لمشاهدته قبل ثلاثة أشهر من توفره مجانًا.

وحصل الفيلم على تقييم جديد بنسبة 81٪ على موقع Rotten Tomatoes.

واجمعت الأراء من المقيمين بأن مخرج الفيلم كان من الممكن أن يروي قصته الكلاسيكية بعمق أكبر وأن الفيلم به متعة بصرية كبيرة.

ويعد فيلم مولان جزء من النسخة الكرتونية التى صدرت فى 1998، حيث تدور أحداثه حول امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.

وتوضح الأحدات بأنه بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.