مصادر لـ"الخليج 365": فرقاء السودان يوقعون اتفاق السلام النهائي في الثاني من أكتوبر المقبل المزيد

حدد الفرقاء السودانيون، السبت، يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعداً لتوقيع اتفاق السلام النهائي، بحسب ما أكدته مصادر لـ"الخليج 365".

وكشف مقرر الوساطة بجمهورية جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك لـ"الخليج 365" أن رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت أجرى جلسة مشاورات لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وأضاف ضيو أن الاحتفال بالتوقيع النهائي سيكون في جوبا، نافيا صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن نقله إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

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وقال إن جنوب السودان ستقدم دعوات للعديد من الضيوف؛ حيث سيشهد مراسم التوقيع العديد من الرؤساء ووزراء خارجية الدول الأفريقية والعربية إلى جانب المبعوثين الدوليين والسفراء.

ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف "الجبهة الثورية المسلحة"، الاثنين، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية.