أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 سبتمبر 2020

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في التعاملات المبكرة من صباح اليوم نحو 233.44 ريال (62.24 دولار) بالمقارنة مع 233.18 ريال في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية والمنطقة ليصل إلى 204.26 ريال ( 54.47 دولار) بالمقارنة مع 204.03 ريال أمس الجمعة.

وشملت موجة الارتفاعات في أسعار الذهب، جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية، ليسجل نحو 175.08 ريال (46.68 دولار) بالمقارنة مع 174.89 ريال في ختام تعاملات الأمس.

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أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 136.17 ريال (36.31 دولار) بالمقارنة مع 136.02 ريال (36.27 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل الذهب عيار (12) نحو 116.72 ريال (31.12 دولار) مقابل 116.59 ريال (31.09 دولار)، خلال تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب والكيلو

ارتفع سعر الأوقية في مستهل تعاملات اليوم السبت ليصل إلى 7260 ريال (1936 دولار) مقابل 7255 ريالا بنحو (1934 دولارا)، عند إغلاق أمس الجمعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب 1634 ريال (435.72 دولار) مقابل 1632 ريال (435.13 دولار) عند إغلاق أمس الجمعة.

وعن سعر كيلو الذهب فسجل 233 ألف و440 ريال (62 ألف و244 دولار ) مقابل 233 ألفا و224 ريالا في تعاملات أمس الجمعة.