سعر الدولار في السودان اليوم السبت 5 سبتمبر 2020

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، استقراره في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما استقر لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وبعد تقلبات في الأسعار خلال أسبوعين تراوح فيها سعر صرف العملة الخضراء في السوق السودانية بين 200 جنيه إلى 207 جنيهات، استقر اليوم السبت سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) عند 205 جنيهات لليوم الثاني على التوالي.

ودعا خبراء سودانيون إلى ضرورة الإسراع في وضع تدابير عاجلة لتفادي كارثة اقتصادية ستعصف ببلادهم، في ظل استمرار التراجع المريع في قيمة العملة الوطنية "الجنيه" مقابل النقد الأجنبي.

وكشف متعاملون في النقد الأجنبي لـ"الخليج 365" عن ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على العملات الصعبة، مقابل شح في المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وتوقعوا مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.

ويسيطر الارتفاع المضطرد في قيمة العملات الأجنبية على الشارع السوداني بشكل لافت، وأخذ حيزا واسعا من النقاشات في الأندية والأماكن العامة، وبرز عن ذلك مخاوف السودانيين من انهيار الوضع الاقتصادي في بلادهم لأبعد من ذلك.

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ويقول الخبير الاقتصادي كمال كرار، إن الارتفاع الذي شهدته العملات الأجنبية مقابل الجنيه كان متوقعا نتيجة للسياسات التي وضعها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، بزيادته للرواتب 6 أضعاف، ورفع الدعم عن المحروقات وتعديل سياسات شراء وتصدير الذهب.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي 64.93 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع مقابل 235 جنيها في السوق الموازية (السوداء).

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 73.21 جنيه للشراء، و73.58 جنيه للبيع لدى البنوك، فيما سجل سعره في السوق السوداء 262 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء حقق 54.50 جنيه.

وعن سعر الدرهم الإماراتي الرسمي فسجل 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) جاء سعره عند مستوى 55.10 جنيه.

وأظهرت شاشات البنوك سعر الدينار الكويتي عند مستوى 179.03 جنيه للشراء، و179.93 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 500 جنيه.