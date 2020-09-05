شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عائشة بن أحمد لجمهورها فى العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة عائشة بن أحمد رسالة شكر للجمهور على حسن استقبالها فى العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصورة لها مع الفنان حسن الرداد وأبطال الفيلم معلقه عليها "من العرض الخاص لفيلم توأم روحى فى طنطا شكرا للجمهور الجميل وشكرا على الاستقبال الحار فرحانين بوجودنا معاكم".

فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

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وتدور أحداثه، فى إطار رومانسى كوميدى، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التى تجعل من حبهما شىء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.