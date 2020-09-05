شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغازل خطيبته بصورة جديدة وكلام رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد سعد، على توجيه رسالة رومانسية إلى خطيبته علياء بسيونى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق قائلاً: "الأيام بتحلو ولا إحنا اللى بنحلو".



أحمد سعد عبر موقع انستجرام

وتفاعل الجمهور مع كلمات الغزل للنجم أحمد سعد، حيث كتبت رنوش: "صوتك اللى بيحلو على طول"، وعلقت أخرى: "لا مافيش الكلام ده"، وغرد آخر "لا إحنا اللى بنحليها".



أحمد سعد وخطيبته

من جانب آخر يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أغنية سينجل جديده بعنوان "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

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كما طرح مؤخرا أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتي غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا في الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..في أى حتة معروفين من غير دليل".

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور؟